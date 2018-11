Nurmeksen palkitulle Kohtavaaran luonto- ja maisemapolulle jatko-osa

Maakunnan Vuoden maisematekona pari vuotta sitten palkittu Nurmeksen Kohtavaaran luontopolku torneineen on saanut jatkoa. Torstaina otettiin käyttöön polun jatko-osa, joka on saanut nimekseen Elinan suotaival.

Jatko-osan nimi juontuu Elina Turusesta (1924-2018), joka opiskeli silloisessa Nurmeksen evankelisessa opistossa ja myöhemmin toimi siellä karjanhoitajana.

Opiston luovuttua karjasta Turunen työskenteli jonkin aikaa Nurmeksessa ja teki varsinaisen elämäntyönsä Helsingissä SOK:n varastotyöntekijänä.

- Turunen kävi usein evankelisella opistolla ja tuki sitä hyvin merkittävästi, Kyllikki Tiensuu polkuhankkeen toteuttaneesta yhdistyksestä kertoi.

Jatko-osineen vajaan 2,5 kilomerin luonto- ja historiapolku kohoaa vaaralle ja siellä olevine torneineen esittelee Pielisen järvimaisemia.

Elinan suotaival on 650 metriä pitkä, ja sen alkuosa on vanhaa laidunmaata, jolle 1970-luvulla istutettiin mäntyä. Polku sivuaa suota, joka aikoinaan oli lampi. Soistuminen alkoi 1950-luvulla, kun puron solinaa kuulla halunnut lammaspaimen kaivoi siitä laskuojan. Polku kulkee toista sataa metriä pitkän, jylhän kallioseinämän vieressä. Seinämässä on kahden tilan rajamerkki, jonka uurteet lie hakattu siihen vajaat sata vuotta sitten.

Samainen lammaspaimen kaitsi lampaitaan vaaran laella 1950-luvulla ja rakensi sinne eläimilleen suojan. Tästä lammassuojasta kuten vaaran laella olleesta talosta on luettavissa polun varrella olevista opastauluista. Myöhemmin talo siirrettiin vaaran alle, ja se toimi evankelisena opistona.

Haikolan talossa yhdistys harjoittaa nyt majoitus- ja pitopalvelutoimintaa.