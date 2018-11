"Visuaalisuutta, äänimaailmaa ja 3D-tekniikkaa" - Kiteelle suunnitellaan Nightwish-keskusta jo ensi kesäksi

Funkistalo on toinen kesksutelussa ollut paikkavaihtoehto uudelle Nightwish-keskukselle.

Kiteen keskustaan on suunniteltu Nightwish-keskusta, joka on paljon muutakin kuin kiinteä näyttely. Siihen on tarkoitus siirtää kotiseutumuseolta Nightwishiin liittyvää esineistöä ja täydentää sitä uudella aineistolla.