Kolumni: Annamaija Lankisen arvot, eivät juuri minkään arvoisia

Lankinen oli perheetön ja syntyjään tuupovaaralainen. Hän testamenttasi kokoelmansa Tuupovaaran kunnalle. Lankisen toiveen mukaan kokoelma oli säilytettävä Tuupovaarassa ehyenä, asetettava esille pääosin tai kokonaisuudessaan. Jälkeensä jääneet rahavarat Lankinen testamenttasi kokoelman hoitoon.

Lankinen kuoli vuonna 1998. Kokoelman sijoituspaikaksi keksittiin vuonna 2001 avattu Tuupovaaran taidetalo, vanha, 1900-luvun alun kaupparakennus, joka oli siirtynyt kunnan omistukseen ja toiminut sittemmin muun muassa kunnanlääkärin asuntona.

Vuonna 2012 perustettu kirjailijaresidenssi, jota oli kätilöimässä muun muassa kirjailijayhdistys Ukri, toi talolle uutta, taidenäyttelykäyttöön lomittuvaa elämää.

Kävin Tuupovaaran taidetalossa muutamia kertoja. Ihastelin Aimo Kanervan kanervataulua, haastattelin pari talossa kirjoittanutta kirjailijaa, poikkesin kirjanjulkaisutilaisuuksissa.

Taidetalo teki hämmästyttävän vaikutuksen residenssin ensimmäiseen asujaan, iisalmelaiseen kirjailija-kriitikko Teppo Kulmalaan. Hän tuli Tuupovaaraan vuonna 2012 kirjoittamaan novellikokoelmaa. Lopputuloksena oli Radio Tuupovaara -kirja, joka sai tulevina vuosina seuraa viidestä muusta Radio Tuupovaarasta. Radio Tuupovaara 1–6 on sähköposteista syntyneiden kirjeromaanien sarja, jonka yhtenä tasona on tutkailla periferian suhdetta kirjallisiin keskuksiin.

”Taidetalo herkesi rupattelemaan – varsinkin iltaisin ja öisin. Rakennuksen satavuotisiin traditioihin kuuluvat ystävälliset kummitukset viipyilivät hekin läsnä”, Kulmala kirjoitti ykkösosassa.

Tuupovaaran taidetalo inspiroi residenssitaiteilijoita maanläheisempäänkin tekstiin. Lauluntekijä Kikka Laitisen tämänvuotiselta albumilta Puut, linnut ja taivas löytyy kappale Oh la laa, Tuupovaaraan! Se liittyy Pohjois-Karjalan kaltaisten laulujen traditioon, jossa maakuntamme näyttäytyy ulkopuolelle rentouden tyyssijana: ”Oh oh la laa, mä lähden Tuupovaaraan! Otan mukaan kitaran ja pari kaljaa. Oh, oh la la laa, mä vaihdan maisemaa, kuljen pitkin vaaraa avaraa.”

Vuonna 2005 Tuupovaaran kunta liitettiin Joensuuhun. Paikalliskulttuurille kuntaliitoksista ei ole tavannut seurata hyvää.

Joensuun kaupunki ilmoitti jo vuonna 2007 haluavansa ajaa taidetalon toiminnan alas – kävijöitä oli liian vähän. Tuupovaara-seuralaiset pitivät omansa puolta 11 vuotta.

Tällä viikolla Karjalaisessa uutisoitiin Tuupovaaran taidetalon viimeisestä aukiolopäivästä. Annamaija Lankisen taidekokoelma on siirretty Joensuun taidemuseon varastoon.

Tällainen on jälkimaailma, se ei kauan meitä muistele. Ja kun arvot ja raha pannaan vastakkain, tiedetään, kumpi voittaa. Raha voittaa.