Kuvat: Myöhäissyksyn harmaa sunnuntai houkutti ulkoilijoita metsään

Raikas syysilma. Kolme plusastetta. Tyyntä. Kuivat ja lumettomat polut. Sunnuntai on ollut marraskuisen harmaa, mutta Kontiorannan maastoissa kohtasivat monenlaiset ulkoilijat.

Joensuulaiset Outi ja Joni Alastalo tekivät 20 kilometrin lenkin maastopyörillään Jaamankankaalla.

- Tällaiset säät ovat hyviä. On kuivaa ja polut tosi hyvässä kunnossa. Yhdessä paikassa piti mennä metsän kautta ladun takia.

Outi Alastalo odottaa talven laskettelukautta.

- Viihdyn luonnossa, ja kesällä ja syksyllä pitää olla jokin vauhtielementti. Maastopyörällä voi vetää mäkiä alas.

12-vuotias kääpiövillakoira Monte oli kontiolahtelaisten Timo ja Tuovi Laurilan vauhdittajana parin tunnin lenkillä.

- Nyt ei ole kuuma, eikä ole hyttysiä eikä hirvikärpäsiä, Laurilat naurahtavat.

- Tällainen on melkein paras keli. On raikasta. Syksy on ollut hyvä, ja nytkin polut ovat hyvässä kunnossa.

- Sen verran pitää olla päällä lähtiessä, että on pikkuinen vilu. Aina ei tosin tiedä tuulesta Höytiäisen rannalla, mutta tänään oli ihan tyyni, Laurilat sanoivat.

Uuden lajin löysi itselleen joensuulainen Terhi Nieminen.

- Jäin nalkkiin. Tämä on menoa nyt!, hän hihkaisi 10 kilometrin maastopyöräilyn jälkeen.

Perustelujen lista oli pitkä:

- Saa olla ulkona. Maisemat ovat täällä erittäin kauniit, metsä on mukavaa mäntykangasta. Höytiäinen tuossa äärellä. Ei ollut liukasta, ja näkyvyys oli hyvä, kun lehdet ovat tippuneet. Maasto on vaihtelevaa, ja se antaa mukavasti aivoille haastetta.

- Nopeasti nousi syke, välillä ehti juttelemaan, säesti lenkkikaveri Jutta Räsämäki.