Jääkarhujen uusi sauna ja uudet pukuhuoneet valmistuivat - Lauantaina luvassa vuosijuhla ja sunnuntaina avoimet ovet

- Seuran jäsenmäärä on jo yli 1500 eli enemmän kuin koskaan. Myös seuraan kuulumattomien kävijöiden määrä jatkaa kasvuaan ja kertarannekkeita myydään tänäkin vuonna ennätysmäärä. Seuran toimipaikkaan tehdään vuosittain yli 130 000 käyntiä. Kävijämäärän jatkuva kasvu aiheutti tarpeen laajentaa toimipaikkaa, seura tiedottaa.

Saunarakennuksen kylkeen rakennettiin uusi lisäsauna ja miesten sekä naisten pukuhuoneiden jatkeiksi rakennettiin lisäpukuhuoneet ja -suihkut.

- Päätös laajentamisesta tehtiin kevään 2017 yleiskokouksessa. Lisärakentaminen on nyt saatu päätökseen, joten asiaa on syytä juhlia.



Vuoden 2018 vuosipäivää vietetään toimipaikassa lauantaina 10.11.2018 alkaen klo 14. Juhlan ohjelmassa on Vuoden Jaakon julkistaminen ja tutustuminen laajentuneeseen toimipaikkaan.

Seura järjestää toimipaikassaan avoimet ovet kaikille kiinnostuineille puolestaan sunnuntaina 18.11. klo 12-14.

- Vieraat voivat uida ja saunoa maksutta ja keskustella seuran jäsenten kanssa avantouinnista ja sen koukuttavuudesta. Tarjolla on myös kahvia, mehua ja pullaa.

Avantouintikeskus sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 1 80220 Joensuu.