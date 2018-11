Europarlamentaarikko Elsi Kataisen mielestä EU:n näytettävä mallia USA:lle ja Kiinalle ilmastoasioissa

EU-parlamentti valitaan toukokuussa. Vain kuusi viikkoa aikaisemmin käydään Suomessa eduskuntavaalit. Molempia on ennakoitu ilmastovaaleiksi.

Euroopan parlamentin jäsenen Elsi Kataisen (kesk.) mielestä ilmastonmuutoksen torjunta on paikallaan EU:n kokoisen alueen vaaleissa.

- Ongelma ei ole yhden jäsenmaan ratkaistavissa. Tietysti meidän suomalaisten pitää tehdä oma osamme, mutta vastuuttaminen kuuluu vähintäänkin EU-tasolle, hän sanoo.

Katainen määrittelee EU:n vastuulliseksi arvoyhteisöksi, jolla on varaa näyttää mallia USA:lle ja Kiinalle ilmastokysymyksissä.

- Meidän pitää ottaa kovempi rooli ilmastoasioissa ja tiedostaa yhtenäisyytemme. Muutenkin EU:n tulee olla suurissa asioissa yhtenäinen ja vahva, jotta pärjäämme globaaleilla areenoilla, oli sitten kyse ilmastojohtajuudesta tai kansainvälisestä kaupasta.

Hän uskoo, että EU:n olemassaolon oikeutus tavallisten kansalaisten silmissä kasvaisi, kun isoissa asioissa pystytään tekemään yhteisiä ratkaisuja.

Suomalaista naudanlihan tuotantoa Katainen puolustaa.

- Varsinkin lihantuottajia syyllistetään siitä, että naudanlihan syöminen on ilmastolle myrkkyä. Niin se voi jossakin ollakin. Mutta kannattaisi keskittää tuotantoa sinne, missä on pinta-aloja. Suomessa on tilaa, pinta-alaa lannanlevitykseen sekä vettä.

- Supistaa voisi sieltä, missä on niukkuutta vedestä ja laidunalasta, kuten Keski-Euroopassa. Sekä sieltä, missä käytetään suuret määrät antibiootteja tai kasvuhormoneja, jotka ovat Suomessa kiellettyjä. Määrällä emme voi kilpailla, laadulla kylläkin.

Metsien hakkuita Katainen ei vähentäisi.

- Olemme Euroopan metsäisin maa, sieltä lähtee ratkaisu ilmastokysymykseen. Hakkuista huolimatta meillä on riittävä määrä hiilinielua. Väheksyen asiaa ei pidä kuitenkaan seurata.

Pielaveteläinen Elsi Katainen nousi varajäsenen paikalta EU-parlamenttiin viime maaliskuussa. Siihen saakka hän oli Savo-Karjalan piirin kansanedustaja.