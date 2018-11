Talvihoidon toimintalinjat uudistuvat muun muassa Pohjois-Karjalassa - "Muutos parantaa työmatkaliikenteen edellytyksiä"

Liikennevirasto on yhteistyössä ely-keskusten kanssa uusinut talvihoidon toimintalinjoja vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneita keliolosuhteiden muutoksia, ely-keskus tiedottaa.

Tiedotteen mukaan uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen sekä tiellä liikkujien turvallisuus.

Maanteiden talvihoitoluokkiin tulevat muutokset Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnissa.

Ely-keskuksen mukaan talvihoitoluokkien korotus koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Muutoksella pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia.

- Myös vähäisempiliikenteisten teiden hoitotaso paranee, koska uusissa hoitoluokissa liikennemäärärajat ovat aiempaa alempia. Muutos näkyy siis myös vilkkailla seutu- ja yhdysteillä parantaen työmatkaliikenteen edellytyksiä ja turvallisuutta.

Talvihoitoluokkia esitetään korotettavaksi Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella 1.1.2019 noin 2 000:n kilometrin matkalla.

- Nämä hoitoluokkien korotukset kohdistuvat vilkasliikenteisille pääteille noin 500:n kilometrin ja muille keskivilkkaille teille noin 1 500:n kilometrin matkalle, ely-keskus tiedottaa.

Loput talvihoidon toimintalinjoihin tehdyistä muutoksista tulevat voimaan myöhemmin alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä. Muutokset ovat kokonaisuudessaan käytössä 1.10.2023.

- Nämä myöhemmin voimaan tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti vähäliikenteiselle tieverkolle, ja ne näkyvät tiestöllä lyhempinä liukkaudentorjunnan toimenpideaikoina sekä aurausten aloittamisina aiempaa pienemmillä lumimäärillä. Muutoksilla parannetaan erityisesti aamuliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä hallitaan paremmin polanteen muodostumista.

Ely-keskuksen mukaan liukkaudentorjunnassa otetaan aiempaa kattavammin lisäkalustoa käyttöön poikkeavissa tilanteissa.

Tiestön elinkaaren pidentämiseksi keskivilkkaat tiet jaetaan päällysteen mukaan pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin. Uudistuksen mukaisilla, aiempaa kireämmillä liukkaudentorjunnan laatuvaatimuksilla varaudutaan nopeasti muuttuviin sääolosuhteisiin, tiedotteessa todetaan.

- Kevytpäällysteisillä teillä turvataan päällysteen elinkaarta käyttämällä liukkaudentorjunnassa pääosin hiekkaa. Myös teiden kuivatusta tehostetaan ja teiden lumivalleja madalletaan keväisin. Polanteet pyritään pitämään ohuina ja urat sekä epätasaisuudet minimoidaan.

Tiepäällysteiden huononeva kunto vaikeuttaa yhä useammin ohuen polannepinnan saavuttamista. Ely-keskuksen mukaan pahimmillaan päällysten huono kunto estää sovitun talvihoidon laadun toteuttamisen.

Uudistettu urakkahoitomalli otetaan käyttöön syksystä 2019 lähtien Mikkelin, Iisalmen, Joensuun ja Kiteen tienhoitourakassa, ja syksyllä 2023 uusi malli on käytössä kaikissa tienhoitourakoissa, ely-keskus tiedottaa.

- Uuden hoitourakkamallin odotetaan osaltaan tehostavan talvihoidon toimintalinjojen vaikutuksia ja käytännön toteutusta.

Ely-keskus muistuttaa tienkäyttäjiä siitä, että kesäkeliä vastaavia olosuhteita ei voida talvikaudella saavuttaa toimintalinjojen tarkistuksenkaan myötä edes päätieverkolla, minkä vuoksi autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu.

- Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan kelin mukaan.

Ennen lumien tuloa voi teillä ja etenkin siltapaikoilla esiintyä jo mustaa jäätä, jota autoilijoiden on äärimmäisen vaikea erottaa. Tähän näkymättömään jäähän kannattaa aina varautua. Suolauskaluston näkyminen tiellä on varma merkki siitä, että liukkautta on ainakin paikka paikoin, tiedotteessa huomautetaan.

- Pakkasten myötä tulevat lumisateet ja aurauskalusto ilmestyy muun liikenteen sekaan. Autoilijoiden on syytä noudattaa suurta varovaisuutta ja alentaa nopeutta kohdatessaan aurauskalustoa. Moottoriteillä aurataan useammalla aurausyksiköllä. Tällöin autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin.

- Muillakaan teillä ei suositella aurausyksikön ohittamista. Aurausyksikkö siirtyy aika ajoin levikkeelle ja antaa selkeästi ohitusmahdollisuuden. Varsinkin pakkaskelillä pöllyävä lumi vaikeuttaa näkyvyyttä. Tällöin autoilijan on syytä pitää riittävä etäisyys aurausyksikköön.