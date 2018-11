Tulevana lauantaina järjestetään Joensuussa lammasmarkkinat

Lammasmarkkinoita vietetään tulevana lauantaina 10.11. kauppakeskus Metropolissa Joensuussa kello 10-14.

Lammasmarkkinoilla on saatavilla erilaisia lammastuotteita ja lammastietoutta. Myytävänä on muun muassa karitsanlihaa, lammassäilykkeitä, lammastuotteita, yrttejä, mausteita, villalankaa, huovutusvillaa, lampaantaljoja ja villatuotteita.

Lammasmarkkinoilla on tänä vuonna myös Villit Martat ry:n ylläpitämä lammaskahvio. Marttojen vinkkipisteessä puolestaan saa ohjeita lampaanlihan maustamiseen.

Lisäksi Maaseudun Sivistysliiton citypaimen kertoo, millaista on pitää kesälampaita ja mistä maisemanhoidossa on kyse. Paikalla on myös lammaskoiria.

Lammasmarkkinat järjestetään tänä vuonna jo yhdeksättä kertaa.