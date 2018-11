Tammikuussa järjestettävän Garagefestin esiintyjät julki

Lauantaina 26.1. järjestettävässä tapahtumassa esiintyy muun muassa harvoin keikkaileva Murheenlaakso, joka soittaa Mana Manan kappaleita. Lisäksi tapahtumassa esiintyy Aavikko, Räjäyttäjät sekä Suomen seuraavaksi indierockin vientituotteeksi tituleerattu The Holy.

- Festari viettää tänä vuonna viisivuotissynttäreitään ja on muodostunut jo jonkinmoiseksi perinteeksi Joensuun ydintalven keskelle. On hienoa, että tänä vuonna onnistuttiin liittämään Murheenlaakson ja Aavikon kaltaiset legendaariset kulttibändit yhteen nuorempien jytäpumppujen The Holyn ja Räjäyttäjien kanssa. Ulkomaalaisvahvistuksiakin festarille on tulossa, mutta niistä lisää sitten hiukan tuonnempana, kertoo Joensuun Popmuusikot ry:n Osku Jalkanen tiedotteessa.

Garagefestin järjestelyistä vastaa Joensuun Popmuusikot ry.