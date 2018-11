Ilomantsilainen gini jatkaa voittokulkuaan - nyt voitto Kaukoidästä

Ilomantsilainen artesaanigini Arctic Blue Gin on voittanut kaksi kultamitalia Kaukoidän merkittävimmässä juoma-alan kilpailussa Hong Kong International Wine & Spirits Competition HKIWSC:ssä.

Arctic Blue Gin 46,2 % otti kultaa Contemporary eli normaalivahvuisten ginien kategoriassa. Arctic Blue Navy Strength 58,5 % sai puolestaan kultamitalin vahvojen eli Navy Strength -ginien sarjassa. Kyseinen gini on tuotekehitysversio voitokkaasta Actic Blue Ginistä.

Menestyminen HKIWSC-kisassa avaa ilomantsilaiselle ginille mahdollisuuksia Kaukoidän juomamarkkinoilla, Arctic Blue Ginin tiedotteessa kerrotaan.

Käsityönä valmistettavan ginin mausta vastaa Hongkongissa työskentelevä ja asuva suomalainen keittiömestari Jaakko Sorsa. Tislaajana on pohjoiskarjalaisen Nordic Premium Beveragesin tislaajamestari Asko Ryynänen.

Arctic Blue Gin on kahminut palkintoja. Muutama viikko sitten Arctic Blue Ginin muotoilu voitti kultaa kansainvälisesti arvostetussa International Wine & Spirit Competition -kilpailussa Lontoossa. Alkuvuodesta tuote palkittiin Spirit of the Year -palkinnolla World Spirits Awards (WSA) -kilpailussa Saksassa.

Arctic Blue Gin 46,2 % on voittanut yhteensä jo viisi palkintoa ja vahvempi tuotekehitysversio neljä.