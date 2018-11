Vaarojen Sanomat: Rikosdraama Sorjosta kuvataan ensi talvena Puu-Juuassa

Tuotantoyhtiö Fisher King Porductionista kerrotaan Vaarojen Sanomille, että kuvauksia tullaan tekemässä muun muassa Juuassa ja Lieksassa, joista erityisesti Puu-Juuassa.

Sarjan kaksi edellistä tuotantokautta on kuvattu kesäaikaan Lappeenrannassa, mutta nyt tuotantoyhtiö halusi kuviin talvimaisemaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Lappeenrantaan talvi tulee noin pari viikkoa myöhemmin kuin Juuan ja Lieksan maisemiin, joten meidän tarvitsemamme talvikuvat löytyvät sieltä, sarjan käsikirjoittaja Miikko Oikkonen kertoo lehdelle.

Hänen mukaansa Puu-Juuka valikoitui kuvauspaikaksi siksi, että yksi sarjan rikostapauksista tapahtuu pikkukaupungissa tai -kylässä, jossa asunnot ovat lähellä toisiaan ja jossa on idyllisiä talvimaisemia.

Juuassa kuvauksia tehdään alkutalvesta kolmen viikon ajan.

Sorjonen on voittanut muun muassa parhaan draamasarjan palkinnon Kultainen Venla -gaalassa vuonna 2016. Sarjasta on tehty myös vientituote ja se on muun muassa Netflixissä.

Mukaan kansainvälisesti menestyneeseen rikosdraamaan? - Sorjosta kuvataan ensi talvena Joensuussa ja mukaan etsitään avustajia