Oma maa -elokuvan nähnyt jo yli 100 000 katsojaa - "Palaute on ollut pakahduttavan tunteikasta"

Markku Pölösen Oma maa -elokuvan on nähnyt jo yli 100 000 katsojaa.

Elokuva sai ensi-iltansa kaksi viikkoa sitten ja torstaihin 8.11. mennessä sen oli nähnyt ennakkonäytökset mukaan lukien 102 588 katsojaa.

- Palaute on ollut pakahduttavan tunteikasta, elokuva on avannut uudella tavalla ihmisten omat muistojen albumit ja nuorten palautteessa toistuu sama kertoma. He kertovat, ettei heillä ollut aavistustakaan, millaista elämä sodan jälkeen Suomessa oli. Kunnioitus heräsi silloisia ihmisiä kohtaan, elokuvan ohjaaja Markku Pölönen iloitsee.

Pääosin Pohjois-Karjalassa kuvatun elokuvan pääosissa näyttelevät Oona Airola sekä ilomantsilaislähtöinen Konsta Laakso.

Oma maa perustuu Markku Pölösen alkuperäisideaan ja elokuvan on käsikirjoittanut Antti Heikkinen ja Markku Pölönen. Käsikirjoituksen dramaturgina on työskennellyt artistinakin tunnettu Paula Vesala.

Alla kohtaus elokuvasta.

