Sinkkupäivää kaupataan Suomeen - Singles' Dayn tausta löytyy Kiinasta

Normihartaan kotoperäisen pyhäinpäivän sijalle tarjoillaan Halloweeniä.

Parina viime vuonna on suomalaisille tarjottu Black Friday'tä. Se on Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeinen päivä eli marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai. Monilla se on ainoa arkivapaapäivä töistä ennen joulua, ja siksi sitä pidetään Yhdysvalloissa kauppojen joulusesongin avauspäivänä. Tänä vuonna se on 23.11.

Black Friday on Yhdysvalloissa vuoden suurin yksittäinen ostospäivä, ja kaupat myyvät erilaisia tuotteita alennettuun hintaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nyt Suomeen tarjoillaan isänpäiväsunnuntain päälle sinkkupäivää, Singles' Day'ta.

Helsingin Sanomien mukaan päivän juuret ovat onnenlukuihin uskovassa Kiinassa, missä lukusarjaa 11.11. alettiin juhlia Nankingin yliopiston sinkkuopiskelijoiden parissa 1990-luvulla.

Verkkokauppa Alibaba nappasi ideasta kopin vuonna 2009 ja alkoi sinkkupäivän tehomarkkinoinnin.

Siitä, missä määrin hintataso on sinkkupäivänäkään normaalia edullisempi, voidaan olla kahtakin mieltä. Nettisivusto Hintaopas on tutkinut asiaa.

- Viime vuonna lähes 10 prosenttia kaikista Hintaoppaan listaamista verkkokauppatuotteista oli alennuksessa ja keskimääräinen alennus oli 21 prosenttia, Hintaopas summaa.

Hinnat kannattaa selvittää ennakkoon.

- Toisin kuin luullaan, kaikki tuotteet eivät ole halvempia marraskuun kovina tarjouspäivinä. Esimerkiksi viime vuoden sinkkupäivänä sadan suosituimman tuotteen listalla hinta jopa nousi, kaikkiaan 19 prosentilla tuotteista. Black Friday'na luku on vielä suurempi, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo.

Matinvesi-Bassett korostaa, että tarjouksia metsästäessä on syytä katsoa nimeenomaan tuotteiden hintoja, ei alennusprosentteja. Suosikkituotteiden hinnat elävät kahteen suuntaan suosittujen ostospäivien ympärillä.