Enon vanhemmat kokoontuivat: Kouluasiassa ei anneta periksi

Vanhemmat ovat tyrmistyneitä viranhaltijoiden ja asioiden valmistelijoiden tavasta toimia. Heidän mukaansa vrkamiehet ohjailivat päätöksentekoa antamalla harhaanjohtavia tietoja.

Helmikuisessa päätösesityksessä Uimaharju-vaihtoehdossa lisätiloiksi esitettiin terveysaseman tiloja. Muutama päivä päätöksenteon jälkeen tehtiin linjaus, ettei terveysaseman tiloja oteta käyttöön.

Samalla päätettiin, että Enon yläkoululaiset siirtyvät Uimaharjuun syksyllä 2020.

Äskettäin esitelty hankesuunnitelma ei vastaa lainkaan tehtyä päätöstä, vanhemmat toteavat. Yläkoululaisten siirtymistä Uimaharjuun on varmuudella aikaistettu vuodella eli se tapahtuu jo ensi syksynä. Eno on käytännössä pudotettu pois hankesuunnitelmasta.

Vanhempia suivaannuttaa myös se, että Louhiojan koulun oppilaita ei ole laskettu mukaan oppilasmääräennusteisiin. Koulussa on yli 100 oppilasta.

Vanhemmat huomauttavat, että päätöksentekovaiheessa Enon koulun A-rakennuksen sisäilmaongelmaa vähäteltiin, ja rakennuksen käyttöiän korostettiin olevan 10-15 vuotta.

Kesällä 2018 tehtyjen tiivistyskorjausten jälkeen on todettu, että rakennuksessa on edelleen sisäilmaongelmia. Alkuperäisestä esityksestä on muuttunut myös Uimaharjun nykyisiin tiloihin tehtävien muutostöiden tarve sekä siirtotilojen määrä.

- Miten tällaista voidaan hyväksyä, asiaa viedään vauhdilla eteenpäin, vaikka faktat puhuvat suunnitelman muuttamisen välttämättömyyden puolesta? Stiina Varis kysyy.