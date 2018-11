Joensuun kaupunki pyytää kaupunkilaisilta palautetta ulkovalaistuksesta

Vastausten perusteella Joensuun kaupunki haluaa löytää ulkovalaistuksen keskeiset kehittämistarpeet ja samalla arvioida, kuinka ulkovalaistustyötä tekevät ovat onnistuneet toiminnassaan.

Kyselyyn voi vastata verkossa kaupungin sivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/valaistuskysely. Suora linkki kyselyyn on täällä.

Osallistumalla kyselyyn voi vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen ja samalla osallistua arvontaan. Palkintona on lippuja virkistysuimala Vesikkoon. Vastaamiseen kuluu parisen minuuttia ja vastaaminen on anonyymiä. Kysely on avoinna 7. joulukuuta saakka.

Tavoitteena on saada noin tuhat vastausta. Sillä määrällä tuloksia voi verrata viime vuoden tuloksiin, jolloin kyselyssä saatiin 1 056 vastausta. Syksyllä 2017 tyytyväisyys ulkovalaistukseen oli lievästi positiivinen. Kokonaistyytyväisyys oli 3,7 asteikolla 1–5.

Lähde: Joensuun kaupunki