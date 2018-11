Kolumni: Voisiko lakeja säätää ihan ihminen edellä?

Esityksen ytimenä on tavoite helpottaa osittaisen työn ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista työttömyyden aikana.

Osa-aikaista työtä ja lyhytkestoista työtä voi nykylainkin mukaan tehdä työttömänä ollessaan.

Ongelmana on se, että työttömyysedun sovitteluun kuluu tuhottomasti aikaa.

Jos työtön haluaa vähän lisää joulurahaa, niin se ei onnistu tekemällä keikkaa joulukuussa, koska silloin sovitetun työttömyysetuuden maksu siirtyy tammi- tai helmikuulle.

Hyvä yritys muuttuu joulun alla tyhjäksi kukkaroksi.

Nyt annetussa lakiesityksessä keikkatyöhön sovitettu työttömyysetuus säädettäisiin maksettavaksi saman kuukauden aikana, jona maksetaan palkka lyhytkestoisesta työstä.

Työttömän työhaluisen näkökulmasta merkittävä uudistus madaltaa työllistymiskynnystä.

Eduskunta ei voi olla esitystä hyväksymättä, sillä se kohentaa sekä työttömien että tilapäistä työvoimaa tarvitsevien yritysten asemaa.

Hyvää esityksessä on se, että siinä mennään ihminen edellä. Nykylaki puolestaan on kirjoitettu byrokratia edellä. On havahduttavaa lukea lakimuutoksen perusteluita ja nyt voimassa olevan työttömyysturvalain säännöksiä.

Niistä ei nimittäin ei tahdo saada tolkkua edes kolmannella lukemalla.

Ihan joutuu miettimään, kirjoitetaanko hallintokieli tarkoituksella niin monimutkaiseksi, että jo se pelottaa ihmisiä vaalimasta oikeuksiaan.

Tulee sääli myös etuuskäsittelijöitä, joiden pitäisi ymmärtää, että mitä ihmettä tämä lakiteksti tarkoittaa selkosuomeksi.

Oma lukunsa ovat lomautukset, joihin työnantaja yleensä ajautuu muista syistä kuin pahantahtoisuuttaan.

Nimittäin on se useimmiten viesti jonkinlaisesta yrityksen epäonnistumisesta, jos lomauttamaan joudutaan.

Vielä pari vuotta sitten lomautettuja kiusattiin sillä, että jokaisesta lomautuspäivästä piti raportoida kirjallisesti ja ilmoittaa olleensa lomautettu.

Nyt ainakin osassa työttömyyskassoja työnantajan ilmoittamat lomautuspäivät kirjataan valmiiksi järjestelmään ja lomautettu vain kuittaa tiedot oikeiksi.

Mutta silti pitää ensin kirjautua lomautusilmoituksen jälkeen työhallintoon, joka antaa työttömyyskassalle lausunnon, jota ilman päivärahaa ei saa.

Jos lakeja säädettäisiin ihminen edellä, niin työttömyysturvalaissa säädettäisiin vain se, kuinka paljon työtön saa kuukaudessa tienata ja miten ansiot vaikuttavat liukuvasti päivärahaan. Sen jälkeen etuuskäsittelijältä menisi aikaa ehkä kokonainen minuutti etuuden määrittämiseen ja maksatukseen.

Työttömyyskassalle pitää riittää työnantajan ilmoitus lomautuspäivistä ja sen liitteeksi palkkatodistus. Kaikki muu on ihmisten kiusaamista.

