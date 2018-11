Kouluun ilmoittautumisessa sekaannusta Joensuussa: "Daisyyn pitäisi tulla tärkeä viesti 30.11."

Moni koululaisen vanhempi on tuntenut tuskaa viestintäväline tai -sovellus Wilman kanssa. Eikä esikoululaisten vanhemmilla tunnu olevan sen helpompaa Daisyn kanssa. Ongelmat johtuvat siitä, että sovellukset eivät aina ilmoita puhelimen ruudulla tai sähköpostitse saapuneista viesteistä. Oman sekaannuksensa aiheuttaa se, että osa tärkeästä tiedosta on merkattu viesteiksi ja osa tiedotteiksi.

Tärkeät viestit eivät siis aina tavoita vanhempia syystä tai toisesta.



Tällä kertaa kävi niin, että kaikki esikoululaisten vanhemmat eivät saaneet viestiä Kanervalan koulun infoillasta. Englanninkielinen koulu piti tiedotusillan maanantaina. Paikalle saapui vain neljän lapsen vanhemmat.

– Ilmoittautumisaikaa aikaistettiin parilla kuukaudella viime vuodesta. Sekin varmaan tuli yllätyksenä, että jo tässä vaiheessa pitäisi tietää esikoululaisten koulupaikasta. Saimme nyt jatkettua hakuaikaa joulukuun 14. päivään saakka, kertoo rehtori Iris Kinnunen Kanervalan koululta.

Koulutoimelta tulleessa tiedotteessa luki, että kaikilla Joensuun kaupungin 1. luokalle tulevilla oppilailla on mahdollisuus hakea Kanervalan koulun englanninkieliseen opetukseen. Viestissä ei mainittu mitään Joensuun normaalikoulun venäjän ja saksan kielestä tai Itä-Suomen koulusta ja venäjästä.

Miksi?

– Niistä on tullut viestiä jo aiemmin. Ne viestit eivät välttämättä enää näy, koska osa viesteistä on sellaisia, jotka poistuvat määräaikaan mennessä, toteaa Reetta Karjalainen toimistosihteeri ja järjestelmänkehittäjä Joensuun kaupungilta.



Reetta Karjalainen neuvoo esikoululaisten vanhempia olemaan tarkkana 30.11. kuluvaa vuotta. Tuona päivänä pitäisi Daisyyn napsahtaa tietoa lapsen ensisijaisesta koulupaikasta sekä hausta Joensuun normaalikouluun, Kanervalan koulun englanninkieliseen opetukseen ja Steinerkouluun. Sen sijaan Itä-Suomen koulun venäjänkieliseen opetukseen haku on myöhemmin.

– Itä-Suomen koulun osalta aikataulut tulevat Lappeenrannasta. Pyydämme vanhempia ilmoittamaan meille myös silloin, jos aikomus on hakea lasta sinne.

Mikäli sähköistä kirjettä ei Daisyn kautta tule, esikoululaisten vanhempien kannattaa olla suoraan yhteydessä Reetta Karjalaiseen.

– Kirjepostiin emme ole palaamassa, sillä viestimme nykyisin sähköisesti.