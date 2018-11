Liikenneturva suosittelee, että Pohjois-Karjalassakin kulkevan jättirekan ohitukseen on varattava matkaa lähes kilometri

32 metriä pitkä jättirekka aloittaa liikennöinnin Pohjois-Karjalassa. Rekalla on lupa ajella vain tiettyä, ennalta sovittua reittiä.

Pohjois-Karjalassa kulkeva reitti on kokonaisuudessaan Savonlinna–Kitee–Värtsilä–Uimaharju.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jättirekan ohittaminen on oma lukunsa. Liikenneturvassa lasketaan, että jos rekka ajaa kahdeksaakymppiä ja sitä ohittava auto satasta, ohitukseen tarvitaan vähintään 600 metriä mutta mielellään 800 metriä. Laskelma sisältää 80–100 metriä pitkän turvavälin rekan takana, ohituksen ja paluun rekan eteen noin 80 metrin päähän.

Vaaratilanteita on tullut, kun rekka on kääntymässä oikealle ja takana tuleva luulee rekan vilkun tarkoittavan turvallista ohitusmahdollisuutta. Malmstedt sanoo kokemuksen osoittaneen, että on viisaampaa hidastaa vauhtia ja laittaa vilkku päälle vasta vähän ennen kääntymistä.

Siitä itsensä perään ajamisesta Kari Malmstedt toteaa, että myönnetyillä reiteillä on ahtaita kiertoliittymiä esimerkiksi Juvalla, mutta niistäkin selviää, koska niistä ajetaan suoraan.

Lue lisää (tilaajille):

Jättimäinen, jopa 92 tonnia painava ajoneuvoyhdistelmä, kuljettaa puuta pitkin Pohjois-Karjalaa - saa kulkea vain määrätyllä reitillä