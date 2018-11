Työpaikkojen radonmittausvelvoite tiukentuu - Pohjois-Karjalassa seitsemän kuntaa ja viisi postinumeroaluetta

Uusi säteilylaki tiukentaa työpaikkojen radonmittausvelvoitetta myös Pohjois-Karjalassa. Radonpitoisuuden viitearvot alenevat ja mittaus on työnantajalle pakollista, jos on perusteltua syytä olettaa, että työtilan radonpitoisuus on viitearvoa suurempi.