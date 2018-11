Nuorisotilojen sijoitus yläkoululle tyrmättiin Ilomantsissa

Ilomantsin nuorisotalolle on etsitty uusia tiloja. Mahdolliseksi uudeksi nuorisotilaksi on tilakartoituksen yhteydessä esitetty liikuntahallin aulaa, mikä on herättänyt keskustelua ja vastustavia ääniäkin kuntalaisissa.

Anssi Hiltunen ja Mervi Nevalainen olivat tehneet 130 henkilön kannattamana aloitteen siitä, että nuorisotilat sijoitettaisiin Pogostan yläkoulun ensimmäiseen kerrokseen, ruokalaa vastapäätä oleviin huoneisiin. Tiloihin olisi aloitteentekijöiden mukaan mahdollista rakentaa kätevästi oma sisäänkäynti suoraan pääoven vierestä katoksesta. Mainos alkaa Mainos päättyy Kuntaympäristölautakunta ei lämmennyt aloitteelle vaan päätti, ettei aloite johda esitettyyn ratkaisuun. Perusteluina todetaan, että tilakartoituksessa on käyty läpi myös mainitut tilat, jotka periaatteessa sopisivat nuorisotilojen oleskelutiloiksi, mutta niillä on jo käyttöä. Isompi tila toimii kokoustilana ja siellä pidetään vanhempainiltoja. Myös kotitalousluokan varaavat ulkopuoliset voivat varata sen lisätilakseen. Pienemmässä tilassa, jota aloitteessa kaavailtiin nuoriso-ohjaajan käyttöön, toimii tällä hetkellä ruokahuollon toimisto. Tilaa tarvitaan vielä alkuvuoteen 2020, kunnes uusi keittiö-ruokalarakennus valmistuu. Tiloilla nähtiin senkin jälkeen olevan muuta käyttöä. Alakerran käytävätilan ei nähty olevan järkevästi eristettävissä, koska kotitalousluokka on usein ulkopuolisten käytössä. Toinenkin kuntalaisaloite koki hylkäävän kohtalon. Markku Martiskainen esitti, että Kino-Mantsin pihapiirissä sijaitseva kierrätyspiste siirrettäisiin esimerkiksi entiselle Shellin huoltamon paikalle. Näin Kino-Mantsin pihapiiri siistiytyisi. Lautakunta totesi, että kyseiset kierrätysastiat kuuluvat Rinki Oy:lle, joka on velvollinen huolehtimaan alueen siisteydestä. Lähellä olevan Puhas Oy:n jäteaseman todettiin tukevan pisteen sijaintia.