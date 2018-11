Sydänliitto antoi kunniamaininnan Karelia-ammattikorkeakoululle

Sydänliitto palkitsee sydänterveyden edistäjiä alueellisesti vuosittain, ja tänä vuonna Pohjois-Karjalan Sydänpiirin esittämä kunniamaininnan saaja on Karelia-ammattikorkeakoulu, piiri tiedottaa.

Kunniamaininnan vastaanottivat Voimala-koordinaattori, fysioterapeutti Kaisa Juvonen sekä päätoiminen tuntiopettaja Tuula Riikonen.

Tiedotteen mukaan ammattikorkeakoulun Voimala-opiskelijat ovat järjestäneet ryhmä- ja yksilötoimintaa sydänkuntoutujille.

- Ohjelma on sisältänyt tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista: liikkumisesta, ravinnosta, sydänterveydestä, stressinhallinnasta sekä ensiapuasioista. Ryhmätoimintaan on sisältynyt muun muassa terveysmittauksia, vertaistukea, lajikokeiluja sekä opastusta ravitsemusasioista. Toiminta on suunnattu hyvinvoinnista kiinnostuneille yli 60-vuotiaille sydänkuntoutujille tai riskiryhmäläisille.

Opiskelijoilla on suuri rooli, sillä ilman heidän motivaatiotaan ja panostaan ei kyseinen toiminta onnistuisi, tiedotteessa huomautetaan.