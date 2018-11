Pohjois-Karjalan kiskobussien lipuntarkastuksesta huolehtii HSL - "Operoimme Helsingistä, joten matka sinne on haasteellinen"

Kaupunginhallituksen mielestä vaunuja ei aina ole tarpeeksi, liikennöinnissä on katkoksia ja lippuja jää ostamatta, kun kiskobussin lippuautomaatti on rikki.

Henkilöliikenteen poikittaisyhteyttä Joensuu-Pieksämäki kiskobussi kulkee niin ikään kahdesti päivässä molempiin suuntiin. Ruuhkaisimmilla junavuoroilla osa matkustajista on joutunut seisomaan tai istumaan kskobussin lattialla jopa koko matkan ajan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen kertoo, että yhdessä kiskobussissa on 62 istumapaikkaa ja 60 seisomapaikkaa.

- Juna on suunniteltu niin, että siinä voi kulkea seisomapaikoilla. Myös lattialla istuminen on sallittua. Kuljettajan vastuulla on huolehtia siitä, että kyydissä on sallittu määrä ihmisiä.

Pohjois-Karjalan kiskobusseissa ei ole konduktöörejä. Matkalippuja lippuja tarkastaa Helsingin seudun liikenne, kuten on sopinut VR:n kanssa.

- Operoimme Helsingistä ja Riihimäeltä, joten matka sinne on haasteellinen työvuoron aikana, toteaa HSL:n tarkastusesimies Jaana Juvonen.

Tarkastajat voivat yöpyä Pohjois-Karjalassa ja tehdä useamman työvuoron, kun VR tilaa tehostettua tarkastusta esimerkiksi Ilosaarirockin aikana.

Tänä syksynä HSL:n tarkastajat tekevät työnsä ohessa lippulajitutkimusta pääkaupunkiseudulla, mikä on voinut vähentää heidän näkyvyyttään vaikkapa Lieksassa.

Koko juttu tilaajille:

Lattiallakin on turvallista istua - Yhdessä kiskobussissa on 60 seisomapaikkaa