Kari, 56, muutti Kontiolahden ensilumenladun perässä Helsingistä: "Isä asuu täällä ja voin tehdä etätöitä"

Kari Nevalainen , 56, on tuttu näky Kontiolahden ensilumenladulla. Mies viilettää stadionilla ja kipuaa ässänousua joskus aamuisin ja toisinaan iltaisin. Reilun 3 kilometrin latu on tullut reilun kuukauden aikana tutuksi.

– Olen hiihtänyt täällä siitä lähtien, kun latu avattiin 12. lokakuuta. Kasassa on jo 700 kilometriä.

Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Yhtä innokkaita on muitakin.

– Asun Helsingissä, mutta muutin tänne hiihtämään. Isä asuu täällä ja voin tehdä etätöitä. Ei siellä etelässä voi hiihtää. Se Kivikon hiihtohalli on kamala. Ei siellä voi hengittää.

Kontiolahden olosuhteita mies kehuu.

– Latu on ollut hyvä ja jos on mennyt huonoksi, niin sitä on korjattu. Olosuhteille ei voi mitään.

– Lisäksi latu on riittävän vaativa. Jos haluaa hiihtää mäkiä, niin niitä on tarjolla, mutta tasaistakin on. Kävin Tanhuvaarassa kisoissa, mutta siellä oli vain yksi nousu. Teknisesti vaativa reitti, mutta ei korkeuseroja, toteaa veteraanisarjoissa kisaava mies.

Kausikortin hinta on taloushallinnon parissa työskentelevän miehen mielestä kaksipiippuinen juttu.

– Imatralla ja Tanhuvaarassa on reilusti halvempi hiihtää, mutta tuskin se on kannattavaa toimintaa.