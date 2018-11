Pankakosken vesihuoltoverkoston korjaaminen jatkuu marraskuun loppuun saakka

Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen päällikkö Jari Kärkkäinen kertoo, että työn alkuperäistä aikataulutusta on jatkettu marraskuun lopulle. Työn etenemistä ovat hidastaneet muun muassa sähkö- ja telekaapeleiden varominen sekä vanhojen putkiliitoskohtien ja viemärikaivojen uusiminen.

- Kaivannot ovat olleet myös ajoittain vetiset.

Aiemmin ilmoitettu laajempi vesikatko on suunniteltu maanantaille 26.11. kello 16.00-24.00. Vesikatko koskee Hangaspuron alueen asuinkiinteistöjä, Pankaboard Oy:n ja Pielisen Betoni Oy:n tehtaita sekä KeroSetti Oy:n teurastamoa.

–Vesikatkon aikataulua suunniteltaessa on oltu ennalta yhteydessä alueen yrityksiin ja katkon ajoittumisessa huomioidaan yritysten päiväaikainen vedentarve. Vesikatkon ajankohdasta ja kestosta ilmoitetaan vielä erikseen, Kärkkäinen sanoo.



Alueella liikkuvia pyydetään edelleen huomioimaan liikennejärjestelymuutokset Vanhatien työmaa-alueen kohdalla. Vanhatie on osittain suljettu kokonaan ja kiertotieyhteys työmaa-alueen ohitse on järjestetty Kiertomutkan ja Kiertotien kautta.