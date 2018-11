Mielipide: Jos vaihtoehto väsyville jaloille on loska-aikana lattialla istuminen, ei matkustajan kohtelua voi pitää muuna kuin ala-arvoisena

Karjalaisen jutun mukaan kiskobussit on tehty niin, että lattiallakin on turvallista ja lähes suotavaa istua (16.11.). Kiskobussit ovat puhuttaneet muutenkin, muun muassa Joensuu–Nurmes-välin jatkuvien ongelmien johdosta, kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan liperiläinen kansanedustaja Eero Reijonen (kesk.).

- VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen toteaa jutussa, että kiskobussit on luotu siihen, että osan matkustajista kuuluukin istua lattialla. Matka Joensuusta Nurmekseen kestää yli kaksi tuntia. Se on pitkä aika seistä liikkuvassa junassa. Tämän toki myöntää Hannukainenkin. Jos vaihtoehto väsyville jaloille on loska-aikana lattialla istuminen, ei matkustajan kohtelua voi pitää muuna kuin ala-arvoisena.

- Matkalippujen tarkastuksen hoitaa Helsingin seudun liikenne. Tarkastusesimies Jaana Juvonen harmittelee, että heidän henkilökunta ei työvuorojen puitteissa oikein Nurmekseen asti ehdi. Silti näinkin räikeässä ristiriitatilanteessa yhteistyö on solmittu juuri HSL:n kanssa. HSL:n peruste syksyn tarkastajapulalle Pohjois-Karjalassa on, että pääkaupunkiseudun lippulajitutkimus työllistää nyt niin, ettei muualle Suomeen ole ehditty. Etelässä tutkitaan lippulajeja, Pohjois-Karjalassa matkataan liputta. Koska ketään ei kiinnosta.

- Kiskobussit tilattiin Keski-Euroopasta, missä liikennöintivälit ja -olosuhteet eroavat täysin suomalaisista. Puhutaan paljon tasa-arvosta ja sen kehittämisestä. Puhutaan myös vihreistä arvoista ilmastonmuutoksen torjunnassa, kuten joukkoliikenteen lisäämisestä ja yksityisautoilun vähentämistä.

- Pohjois-Karjalan kiskobussien kohdalla nämä polttavat puheenaiheet on unohdettu. Samaan aikaan, kun Espooseen lisätään metron rinnalle kansan painostuksesta bussivuoroja (ja tarkastajia), ettei matkustaminen olisi epämukavaa, VR muistuttaa Pohjois-Karjalassa, että lattiallakin on ihan hyvä istua.