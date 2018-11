Joensuun seurakuntien äänestysprosentti yli 10, paljon uusia päättäjiä - katso tuloksia täältä

Seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin 51 jäsentä. Valituista luottamushenkilöistä 23 eli 45 prosenttia on uusia, tiedotteessa kerrotaan.

Neljän vuoden valtuustokaudelle valitun yhteisen kirkkovaltuuston keski-ikä on 53 vuotta. Keski-ikä on sama kuin vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valitulla yhteisellä kirkkovaltuustolla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valituista luottamushenkilöistä 14 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Valituista naisia on 62,7 prosenttia ja miehiä 37,3 prosenttia.

Seurakuntayhtymän mukaan uusia luottamushenkilöitä valittiin runsaasti myös seurakuntaneuvostoihin.

Esimerkiksi Joensuun seurakuntaneuvostoon tulevalle valtuustokaudelle valittiin yhdeksän uutta jäsentä. Määrä on 64,3 prosenttia 14-jäsenisestä seurakuntaneuvostosta. Myös Rantakylän seurakuntaneuvostosta yli puolet (57 prosenttia) on uusia ja Pielisensuun seurakuntaneuvostossakin uusia jäseniä on 43 prosenttia valituista.

Seurakuntaneuvostoissa nuorten osuudessa on suuria vaihteluja seurakuntien välillä. Pielisensuun seurakuntaneuvoston uusista jäsenistä neljännes on alle 30-vuotiaita.

Rantakylän seurakuntaneuvossa alle 30-vuotiaita on puolestaan viidennes kaikista jäsenistä. Sen sijaan Pyhäselän ja Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostoihin ei valittu lainkaan alle 30-vuotiaita, tiedotteessa todetaan.

Seurakuntavaalien tuloksia:

Joensuun seurakunta



Joensuun seurakunnan äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 on 9,9. Ennakkoäänestysprosentti on 6,2. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 9,6.

Valitut:

Joensuun seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittu Iris Leppänen (uusi), Topi Linjama, Timo Kosola (uusi), Juho-Petteri Malinen (uusi), Jaana Minkkinen, Jaana Ihme, Tanja Heiskanen (uusi), Janne Riiheläinen (uusi), Essi Taivaloja (uusi), Anja Tanskanen, Asko Puhakka (uusi), Tiina Sotkasiira (uusi), Merja Karvinen (uusi) ja Arja Puoskari (uusi).

Joensuun seurakuntaneuvoston jäseniksi on valittu Iris Leppänen (uusi), Topi Linjama, Irma Nygrén, Juho-Petteri Malinen (uusi), Jaana Ihme, Jaana Minkkinen, Timo Kosola (uusi), Iiris Lehto (uusi), Merja Karvinen (uusi), Arja Puoskari (uusi), Janne Riiheläinen (uusi), Anja Tanskanen, Henrik Mäki (uusi) ja Tiina Sotkasiira (uusi).

Pielisensuun seurakunta

Pielisensuun seurakunnan äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 on 10,2. Ennakkoäänestysprosentti on 6. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 8,6.

Valitut:

Pielisensuun seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittu Matti Ketonen, Kaija Majoinen (uusi), Eila Heinonen, Päivi Paavilainen, Heikki Reijonen, Pekka Auvinen (uusi), Saga Boberg (uusi), Samuli Riikonen (uusi), Päivi Eteläpää (uusi), Leena Kokkonen (uusi), Matti Kosonen ja Anton Sutinen.

Pielisensuun seurakuntaneuvoston jäseniksi on valittu Pirjo Ketonen, Eila Heinonen, Mirja Kyyrönen (uusi), Riitta Laasonen, Päivi Paavilainen, Kimmo Juntunen (uusi), Päivi Eteläpää (uusi), Saga Boberg (uusi), Pauli Leppänen, Tiina Juntunen (uusi), Hilkka Pulkkinen, Matti Kosonen, Anton Sutinen ja Leena Kokkonen (uusi).

Rantakylän seurakunta



Rantakylän seurakunnan äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 on 8,7. Ennakkoäänestysprosentti on 5,6. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 8,02.

Valitut:

Rantakylän seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittu Helena Hulmi (uusi), Inari Malinen, Mari Matikainen, Siru Niemeläinen, Reijo Karjunen, Petri Hämäläinen (uusi), Outi Kärnä, Eija Nummela (uusi), Hannu Mustakallio ja Olli Olenius (uusi).

Rantakylän seurakuntaneuvoston jäseniksi on valittu Helena Hulmi (uusi), Inari Malinen, Mari Matikainen, Siru Niemeläinen, Petri Hämäläinen (uusi), Reijo Karjunen, Eija Nummela (uusi), Olli Olenius (uusi), Outi Kärnä, Daniel Arday (uusi), Jari Juvonen (uusi), Petri Karvinen (uusi), Eija Leskinen (uusi) ja Sakari Soininen.

Pyhäselän seurakunta

Pyhäselän seurakunnan äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 on 9,5. Ennakkoäänestysprosentti on 6,2. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 7,92.

Valitut:

Yhteiseen kirkkovaltuustoon Pyhäselän seurakunnasta on valittu Mari Puustinen (uusi), Antti Lempinen, Virva Tiitinen (uusi), Marja-Leena Räsänen, Maija Törmänen ja Eira Väänänen.

Pyhäselän seurakuntaneuvostoon on valittu Mari Puustinen (uusi), Virva Tiitinen (uusi), Marja-Leena Räsänen, Antti Lempinen, Eira Väänänen, Mikko Simonen (uusi), Maija Törmänen, Aki Heikkilä, Satu Nieminen, Maarit Räsänen, Merja Oinonen (uusi) ja Tuula Lavikainen.

Vaara-Karjalan seurakunta

Vaara-Karjalan seurakunnan äänestysprosentti seurakuntavaaleissa 2018 on 19,4. Ennakkoäänestysprosentti on 16,1. Vuonna 2014 äänestysprosentti oli 13,75.

Valitut:

Yhteiseen kirkkovaltuustoon Vaara-Karjalasta on valittu Mirja Röning, Eevi Väistö, Eino Sagulin ja Anne Meriläinen.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvostoon on valittu Mirja Röning, Eevi Väistö, Reetta Turunen, Anne Meriläinen, Irma Nuutinen (uusi), Jorma Piipponen, Miikka Vuorela (uusi), Martti Savolainen (uusi), Kaija Sagulin ja Esa Ronkainen (uusi).

Enon seurakuntaneuvostoon valitut luottamushenkilöt löytyvät täältä. Yhteiseen kirkkovaltuustoon Enon seurakunnasta valitut luottamushenkilöt löytyvät puolestaan täältä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpano:

Joensuun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin yhteensä 51 jäsentä. Paikat jakautuivat seurakuntiin seuraavasti: Joensuu 14, Pielisensuu 12, Rantakylä 10, Pyhäselkä 6, Eno 5 ja Vaara-Karjala 4.

Vuonna 2014 valtuuston koko oli sama, 51. Valtuuston paikkajako kuitenkin muuttuu jonkin verran. Vuonna 2018 aloittavassa yhteisessä kirkkovaltuustossa on yksi jäsen enemmän Joensuun ja Pielisensuun seurakunnista, kun taas Enon ja Vaara-Karajalan seurakunnista kirkkovaltuustoon valittiin näissä vaaleissa yksi jäsen aiempaa vähemmän, seurakuntayhtymän verkkosivuilla kerrotaan.

Joensuun seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat henkilöt:

Joensuun seurakunta:

Iris Leppänen (uusi), Topi Linjama, Timo Kosola (uusi), Juho-Petteri Malinen (uusi), Jaana Minkkinen, Jaana Ihme, Tanja Heiskanen (uusi), Janne Riiheläinen (uusi), Essi Taivaloja (uusi), Anja Tanskanen, Asko Puhakka (uusi), Tiina Sotkasiira (uusi), Merja Karvinen (uusi), Arja Puoskari (uusi)

Pielisensuun seurakunta:

Matti Ketonen, Kaija Majoinen (uusi), Eila Heinonen, Päivi Paavilainen, Heikki Reijonen, Pekka Auvinen (uusi), Saga Boberg (uusi), Samuli Riikonen (uusi), Päivi Eteläpää (uusi), Leena Kokkonen (uusi), Matti Kosonen, Anton Sutinen

Rantakylän seurakunta:

Helena Hulmi (uusi), Inari Malinen, Mari Matikainen, Siru Niemeläinen, Reijo Karjunen, Petri Hämäläinen (uusi), Outi Kärnä, Eija Nummela (uusi), Hannu Mustakallio, Olli Olenius (uusi)

Pyhäselän seurakunta:

Mari Puustinen (uusi), Antti Lempinen, Virva Tiitinen (uusi), Marja-Leena Räsänen, Maija Törmänen, Eira Väänänen

Enon seurakunta:

Merja-Leena Määttälä, Ville Toivanen, Pauli Tahvanainen, Salme Eskelinen (uusi), Aija Vartiainen

Vaara-Karjalan seurakunta:

Mirja Röning, Eevi Väistö, Eino Sagulin, Anne Meriläinen

Lisätietoja seurakuntavaalien tuloksista löytyy täältä.

Juttuun lisätty vaalituloksia 19.11.2018 kello 6.47.