Seurakuntavaalit 2018: Löydät Pohjois-Karjalan seurakuntien tuloksia täältä

– Olisi hyvä, että lähes neljän miljoonan jäsenen yhteisössä useampi äänestäisi. Äänestysaktiivisuus on ollut pitkään tätä luokkaa, kymmenen ja kahdenkymmenen prosentin välillä. Uusia luottamushenkilöitä on nyt lähes puolet, eli kiinnostusta kirkon päätöksentekoa kohtaan kuitenkin on, vaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira kertoo.

Hiippakunnista korkein äänestysprosentti oli Lapuan hiippakunnassa, 19,1 prosenttia, ja matalin Helsingin hiippakunnassa, 10,9 prosenttia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Valituista luottamushenkilöistä lähes puolet on uusia. Alle 30-vuotiaiden osuus pieneni hieman edellisvaaleista, luku on nyt 5,7 prosenttia.

Kirkon viestinnän mukaan valittujen keski-ikä on 55,5 vuotta. Naisten osuus kasvoi hieman ja oli nyt 54,8 prosenttia. Nuorten äänestysprosentti jäi alle kymmeneen koko maassa.

– Vähäinen aktiivisuus on omalla tavallaan huolestuttava signaali. Toisaalta nykyään osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja on monenlaisia, ja ne voivat toteutua muutenkin kuin äänestämällä vaaleissa, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen kertoo tiedotteessa.

Vaaleissa valittiin noin 8 300 luottamushenkilöä 384 seurakuntaan. Ehdokkaita oli yhteensä noin 16 700.

Tuloksia Pohjois-Karjalasta:

Joensuun seurakuntien äänestysprosentti yli 10, paljon uusia päättäjiä

Ilomantsin seurakunnan tulos

Juuan seurakunnan tulos

Kiteen seurakunnan tulos

Kontiolahden seurakunnan tulos

Lieksan seurakunnan tulos

Liperin seurakunnan tulos

Nurmeksen seurakunnan tulos

Outokummun seurakunnan tulos

Polvijärven seurakunnan tulos

Tohmajärven seurakunnan tulos

Valtimon seurakunnan tulos