Joensuun uuden torin avajaisia vietetään tänään - katso mittava kuvakooste toritapahtumista vuosikymmenten varrelta

Joensuun uuden torin avajaisia juhlitaan tänään sunnuntaina. Toriremontti ja siihen liittyvä toriparkin rakentaminen oli usean vuoden projekti, mutta nyt tori on jälleen vapaasti kaikkien käytettävissä. Kokosimme menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä kattavan kuvakoosteen siitä, mitä kaikkea Joensuun torilla on tapahtunut. Kuvat on nähtävissä jutun alapuolella.

Tori on kaupunkiaukio keskellä ruutukaavaa. Tori on keskeinen tapahtumien paikka, mutta joensuulaiset – ja pohjoiskarjalaiset – mieltävät sen ensisijaisesti kauppatoriksi. Kaupanteon keskus se on ollut koko kaupungin historian ajan.

Torin tärkeys on näkynyt siinä, miten toriparkki ja kauppahalli ovat pysyneet kestoaiheena poliittisissa kiistoissa ja kaupunkilaisten puheissa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aidattuna tori on ollut kaksi vuotta. Suuri remontti on nyt melkein valmis, ja uuden torin avajaisia juhlitaan 25. marraskuuta. Myllerryksen jälkeen alkaa torin uusi historia.

Joensuun torilla on yhtä pitkä historia kuin 170-vuotiaalla kaupungilla. Kun Joensuu perustettiin vuonna 1848, asemakaavaan piirrettiin tietysti tori.

Ensimmäiset markkinat pidettiin kaupungissa jo seuraavana vuonna. Markkinat lakkautettiin kuitenkin moneksi vuodeksi, sillä ne synnyttivät epäjärjestystä.

Laaja tori käsitti aluksi myös nykyisen Vapaudenpuiston. 1860-luvulla suurtori halkaistiin kahtia, kun Torikatu vedettiin sen halki.

Puinen halli valmistui vuonna 1902. Se rakennettiin hygienian ja järjestyksen takia.

”Nyt loistavi halli kuin kuninkaan talli”, kirjoitti pakinoitsija Tiitus.

Halli päätettiin purkaa 1960-luvulla, vaikka moni halusi suojella sen. ”Kulttuuri lähtee kauppatorilta”, oli valtuuston puheenjohtaja Antti O. Pennanen kommentoinut äänin 26–13 tehtyä päätöstä.

Uusi, aikansa modernein kauppahalli, valmistui vuonna 1968. Se toimi ympäri vuorokauden, kun tiloja tuli kioskeille, grilleille ja taksiautoilijoille.

Joensuun kävelykeskustaa on rakennettu vuosi vuodelta, ja tori on pysynyt sen keskiössä.

Tapahtumapaikkana tori on vilkas: mielenosoituksia, joulunavauksia, konsertteja, rallikisoja, pääsiäisnäytelmiä ja paljon muuta. Markkinoita pidetään neljä kertaa vuodessa.

Ympärivuotinen torikauppa on hiljentynyt. Tämän vuosituhannen alussa vuosipaikkaisia kauppiaita oli vähän yli 30, vuonna 2010 enää parikymmentä.

Kun myyjät, kahvilat ja ruokakojut olivat remontin ajan evakossa Sinisellä virralla ja kävelykadulla, torielämä tuntui saavan uutta eloa.

Torielämän vilkastumista odotetaan lokakuussa avatun toriparkin myötä. Sitä puuhattiin yli 20 vuoden ajan.

Monen mielestä torin uusi aika alkaa vasta, kun uusi kauppahalli valmistuu. Sen paikasta, tai edes rakentamisesta, ei ole kuitenkaan päätetty.

Lisää aiheesta Karjalaisen tilaajille:

Joensuun toriparkki oli yli kahden vuosikymmenen mittainen projekti - näin kiistelty toriparkki eteni ajatuksesta valmiiksi

Torimyyjät Burman ja Karttunen ovat työskennelleet Joensuussa vuosikymmeniä - "Kilpailijoita on hävinnyt yksi kerrallaan"

Marjoja vuodenkierron mukaan: puolukkakauppaa syyskuussa 1995. Kuva: Ritva Melentjeva

Puutarhojen satoa kaikissa väreissä vuonna 1994.

Loimulohta marrasmarkkinoilla 1990-luvulla. Kuva: Pekka Keskitalo

Piirakkakojut kuuluvat Joensuun torille. Kuva on vuodelta 1984. Kuva: Pekka Keskitalo

Huhtimarkkinat vuonna 1994 ulottuivat jo Kauppakadulle. Kuva: Kimmo Kirves

Kirpputorivilskettä syyskuussa 1989. Säännölliset sunnuntaipäivien torikirppikset vakiintuivat vuoden 2000 jälkeen. Kuva: Ritva Melentjeva

Helppoheikki myymässä paperitavaraa 1980-luvulla. Kuuluisin Joensuun markkinoiden helppoheikeistä oli vielä 1970-luvulla torilla nähty Rukkas-Antti. Kuva: Kimmo Kirves

Marttakahvio aloitti torilla vuonna 1974 ja Päivänurmien torikahvila vuonna 1981. Kuva on vuodelta 1988.

Sankarivainajien muistopäivän tilaisuus 19.5.1940. Puolustusvoimat on ollut tuttu näky torilla. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati pidettiin Joensuussa vuonna 2001. Kontiorannan ja Onttolan sotilaat marssivat viimeksi torilla lippujuhlapäivänä 2011. Kuva: Kim Borg

Ampumahiihdon suurkisat on hiihdetty Kontiolahdella, mutta Joensuun torilla on juhlittu avajaisia ja palkintojenjakoja. Kuva on vuoden 2015 MM-kisojen avajaisista. Torin laidalla liehuivat kaikkien kisoihin osallistuneiden 38 maan liput. Kisojen bussikuljetukset aiheuttivat pisimmät jonot, joita torilla oli nähty miesmuistiin. Kuva: Mikko Makkonen

Tori on täyttynyt remonttivuosia lukuun ottamatta joulunavauksen ja uudenvuoden ilotulituksen yleisöstä. Kesätapahtumista suurimpia on ollut Eläkeliiton laulujuhlat kesäkuussa 2016. Kuva: Lari Lievonen

Kaupungin suurin torilava. Toritansseja on järjestetty muun muassa Laulujuhlia, Tanssiviikolla, Popkadulla ja kansainvälisenä tanssin päivänä. Kuva: Sakari Lindell

Vapun viettäjän reitti kulkee keskustassa aina torin kautta. Monen puolueen puheita voi kuulla yhdeltä istumalta. Puheet pidetään samalta korokkeelta tarkoin jaetuin vuoroin. Kuva: Marko Puumalainen

Kaupungin monipuolisin poliittisen keskustelun foorumi on tori. Siellä ja kävelykadulla on voinut tavata 2010-luvulla tasavalla presidentti Sauli Niinistön sekä ministereistä muun muassa Krista Kiurun (sd.), Matti Vanhasen (kesk.), Anne Bernerin (kesk.), Petteri Orpon (kok.) ja kuvassa olevan Maria Guzeninan (sd.). Kuva: Maija Yrjölä

Jos mielenosoitusta ei järjestetä torilla, se ei näy. Pelkästään 2010-luvulla mieltä on osoitettu ainakin seuraavien asioiden puolesta: naisten turvallisuus, monikulttuurisuus, Kontiorannan varuskunta, kodinhoidontuen korotus, asunnottomuus. Ja seuraavia vastaan: rasismi, maahanmuutto, hallituksen leikkaukset, susipolitiikka, Isis-järjestö, homofobia, palvelujen leikkaukset, Nato-suuntaus ja Joensuuhun suunniteltu massalukio. Kuva: Tuomas Koukkunen

Itäralli on startannut useana vuonna torilta. Autoja siellä on ollut muulloinkin, kun tori oli linja-autoasemana, taksiasemana ja talviparkkina. Urheilukisoista erikoisimmat ovat olleet lumilautailukisat 1990-luvun alussa. Niitä varten torille kasattiin isot lumivallit. Kuva: Juha Inkinen

Ristin tie -pääsiäisnäytelmässä on vaellettu torilla jo vuodesta 2013. Suuri areena on tarjonnut tilaa myös tanssitaitelijoille, näyttelijöille ja monille performansseille. Elokuviakin on torilla sekä näytetty että filmattu. Kuva: Lari Lievonen

Torilavalla vuosien aikana esiintyneidein soittajien, laulajien, tanssijoiden, näyttelijöiden, lausujien ja sirkuslaisten lukumäärä lasketaan tuhansissa. Kun Joensuussa järjestetään kesällä mikä vain festivaali tai juhla, se esittäytyy lavalla. Jos ei muuta ohjelmaa keksitä, sinne istutetaan paneelikeskustelu. Kuva: Emil Helotie

Pertti Haukka keitti nokipannukahveja itse rakentamassaan suuressa kodassa viitenä talvena 1990-luvun lopulla. Vuonna 2008 torille nousi vielä toisen yrittäjän kota. Kuva: Jaakko Kilpiäinen