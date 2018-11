Pasi Ruohtula valittiin Ilomantsin uudeksi hallintojohtajaksi

Ilomantsin kunnanhallitus päätti valita hallintojohtajan virkaan kauppatieteiden maisteri Pasi Ruohtulan Kontiolahdelta. Ruohtula aloittaa työnsä ensi helmikuun alusta alkaen.

Hakijoita virkaan oli 11, joista kunnanhallitus haastatteli neljää hakijaa.

Vuoden 2019 alussa käynnistetään Ilomantsissa talouden sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet, niin että kunnan talous tasapainottuu suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 aikana.

Tavoitteena on, että tulot lisääntyvät noin prosentilla vuodessa ja menot vähenevät noin 1,5 prosentilla vuodessa.

Valtuustolle esitettävässä talousarviossa vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2020 ja 2021 on suurin investointi keittiö-ruokalan uudishanke.

Valtuustolle hyväksyttäväksi esitetään uusi konserniohje, jossa säädellään muun muassa tiedottamisesta sekä neuvotteluvelvollisuudesta kuntaan päin.

Konserniohjeessa on listattuna asiat, joissa tytäryhtiön on ennen päätöksen tekoa hankittava konserninjohdon (kunnanjohtajan) kanta ennen päätöksentekoa. Lopullinen päätösvalta on kuitenkin yhteisön omalla päätöksentekoelimellä.