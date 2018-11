Nurmeksen kaupunginhallitus esittää vastoin kaupunginjohtajan kantaa, että lupajaoston Multiharjulle myöntämä maa-aineslupa tulee hylätä. Kaupunginhallitus otti asiaan kantaa maanantaina Vaasan hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossaan.

Lupajaosto myönsi soranottoluvan heinäkuussa, ja Pohjois-Karjalan ely-keskus on valittanut siitä hallinto-oikeuteen. Alueeseen tutustunut kaupunginjohtaja Asko Saatsi arvioi asian samalla tavalla kuin lupajaosto.

Vuosikymmeniä jatkuneen soranoton vuoksi alueen maisemalliset arvot on menetetty. Lisäksi kyse on maa-ainesluvan hakijoiden tasapuolisesta kohtelusta, sillä kyseisen alueen kummallekin puolelle on myönnetty luvat.

