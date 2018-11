Kontioranta on Kontiolahden lähivuosien suurin uusrakentamisalue

Kontioranta nousee Kontiolahden kolmanneksi asuntorakentamisen pääalueeksi Lehmon ja kuntakeskuksen rinnalle.

Kontiorannan varuskunnan entinen kantahenkilökunnan alue on myös kunnan laajin yhtenäinen uuden asuntorakentamisen alue. Kontiorannassa on omakoti- ja rivitalorakentamiseen noin 70 tonttia, joiden luovuttaminen rakentajille on alkanut.

Kuluvana syksynä Kontiorannassa on aloitettu kymmeniä vuosia vanhan perusinfran uudistaminen ja loppukesällä avautuivat päiväkoti ja koulu.

Kontiorannassa rakentaminen on vasta lähtökuopissa, ja kunnan rakennuspaikkoja on lähivuosille tarjolla myös kahdessa muussa päätaajamassa. Muun muassa kirkonkylän pohjoisosassa avautuu ensi vuonna uusi Kärjen alue Höytiäisen lähituntumassa.

Lehmossa rakennetaan vuoteen 2022 asti sekä Kylmäojan pohjoisinta että Lehmon eteläisintä päätä.

Kontiolahden kunta luovuttaa vuosittain 30-40 omakotitonttia ja kaikkiaan kunnassa rakennetaan 40-70 pientaloa vuodessa.

Kontiolahden kunnanhallitus käsitteli vuosien 2019-2022 asunto-ohjelman maanantaina ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.