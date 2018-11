Joulupukilta saa suklaata, luvassa ilotulitus - Kontiolahden joulunavaus on ensi viikon perjantaina

Kontiolahden kirkonkylällä joulu avataan perjantaina 30. marraskuuta kello 16 alkaen, kunta tiedottaa.

Ohjelmassa on kunnanjohtaja Jere Penttilän joulutervehdys liiketalon piha-alueella osoitteessa Keskuskatu 21 kello 17, minkä jonka jälkeen luvassa on Teatteri Traktorin koko perheen ohjelmaa.

- Luvassa on muun muassa yhteisöllinen joulupeli, tonttujumppa ja joulukorttipaja. Joulupukki kiertää paikalla koko joulunavauksen ajan, ja lapset voivat käydä hakemassa häneltä suklaata, tiedotteessa kerrotaan.

Joulunavauksen päättää kello 18 alkava ilotulitus. Tiedotteen mukaan ilotulituksen tarjoavat K-market Kontiolahti, Parturi-Kampaamo Heli/Kauneushoitola Hannamaria, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy ja Kontiolahden kunta.

Joulunavauksessa on kello 16 alkaen oheisohjelmaa.

- Kontiolahden Yrittäjillä on glögi- ja piparitarjoilu, käsityömyymälä Tiuhtalla on glögitarjoilu ja arpajaiset sekä Kontiolahden 4H-yhdistys järjestää lapsille tonttupolun. Joulupuuroa on myynnissä kello 15-18 Konditoria Rosalindassa osoitteessa Keskuskatu 14, kunta tiedottaa.

Joulunavauspäivänä jouluvalot perinteisesti syttyvät Keskuskadulle ja joulukuuseen.

Joulunavauksen pääjärjestäjänä on Kontiolahden kunta.