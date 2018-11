Päivä paloasemalla lauantaina - nämä Pohjois-Karjalan paloasemat ovat mukana koko perheen tapahtumassa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ovat mukana valtakunnallisessa ja koko perheen Päivä paloasemalla -tapahtumassa lauantaina 24. marraskuuta kello 10-14.

- Tapahtuman aikana opitaan tärkeitä paloturvallisuustaitoja ja tutustutaan palokunnan toimintaan hauskoilla tehtävärasteilla. Tapahtumassa muun muassa valotetaan, miten palomiehen varusteet puetaan ja kuinka sammutusvälineitä käytetään, pelastuslaitos ja liitto tiedottavat.

Tapahtumassa, joka aloittaa paloturvallisuusviikon, kannustetaan ihmisiä lataamaan 112-Suomi sovellus.

- Lisäksi meillä on tavoitteenamme saada joukkoomme uusia alan ammattilaisia ja sopimuspalokuntalaisia. Kerromme mielellämme erilaisista urapolkumahdollisuuksista. Ei kun tarttukaa reilusti hihasta kiinni ja tulkaa kyselemään.

- Tilaisuuksissamme on lisäksi paloasemakohtaisia erikoisuuksia. Kiteen paloasemalla pääsee kenties pienen leikkipaloauton rattiin. Joensuussa saatat törmätä uuteen pelastusjohtajaamme Markukseen ja Liikenneturvan rastilla pääset kasvomaalattavaksi. Viinijärvellä on liikenneonnettomuusrasti ja rasvapalonäytös. Lisäksi paloasemilla on perinteisesti pieneen hintaan makkaraa ja kahvia tarjolla, järjestäjät kertovat.

Nämä Pohjois-Karjalan paloasemat ovat mukana tapahtumassa:

Enon paloasema

Hammaslahden paloasema

Ilomantsin paloasema

Joensuun paloasema

Kesälahden paloasema

Kiihtelysvaaran paloasema

Kiteen paloasema

Lehmon VPK

Liperin paloasema

Outokummun paloasema

Juuan paloasema

Nurmeksen paloasema

Valtimon paloasema

Rääkkylän paloasema

Tohmajärven paloasema

Tuupovaaran paloasema

Viinijärven paloasema