Kaksi miestä vangittiin lukuisien varkauksien takia - joensuulaismies teki 26 rikosta puolen vuoden aikana

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona poliisin vaatimuksesta kaksi miestä epäiltynä useista omaisuusrikoksista, joita on tapahtunut syksyn aikana eri puolilla Pohjois-Karjalaa, pääasiassa Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella.

Vuonna 1992 syntyneen kontiolahtelaisen miehen epäillään syyllistyneen viimeisen puolen vuoden aikana 20 eri rikokseen, joista valtaosa on näpistyksiä ja varkauksia.

Vuonna 1984 syntyneen joensuulaismiehen rikoshistoriasta löytyy viimeisen puolen vuoden ajalta 26 eri rikosta. Rikokset ovat poliisin mukaan pääasiassa varkauksia, näpistyksiä, petoksia ja identiteettivarkauksia.

- Miesten kontolla on monenlaista, kuten näpistyksiä kaupoista, bensan varastamista ja murtoja liiketiloihin. Lisäksi on nettipetoksia, joissa on hankittu tavaraa itselle toisen nimissä. Kyseiset henkilöt ovat poliisin vanhoja tuttuja, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand toteaa.

Molemmissa vangitsemisissa tarkoituksena oli katkaista meneillään oleva rikoskierre. Miesten rikossarjat eivät liity poliisin mukaan toisiinsa.

Molemmat rikossarjat on saatettava syyteharkintaan viimeistään helmikuussa 2019.