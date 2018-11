Kolumni: Ilman rakkautta ei ole mitään muutakaan

Meidän elämä on koko ajan hiuskarvan varassa. Ikinä liikenteessä ei tiedä, hyppääkö hirvi eteen, ajaako joku hullu päin tai teetkö itse jonkun virheen. Voihan sitä tipahtaa vaikka keittiöjakkaralta.

Ja se oli sitten siinä. Elämä.

Omana elämänohjeenani on ollut, etten tekisi toisten elämää vaikeaksi ehdoin tahdoin – enkä pahoittaisi kenenkään mieltä tahallani. Jokaisella on omassa elämässään niin paljon tietämistä, että olisi hyvä hoitaa oma osuutensa ihan tolkusti.

Olen joutunut tuosta ohjeesta lipeämään.

Minusta on tullut sellainen ihminen ajan saatossa, että pidän omia puoliani. Sen takia on ollut pakko tuottaa joillekin ihmisille pettymys. Joskus olen saattanut ihmiset raivon partaalle omilla mielipiteilläni. Se vanha totuus on tullut todeksi, että jos katse voisi tappaa, olisin kuollut jo monta kertaa.

Mutta itseään on suojeltava, itsestään on pidettävä huolta ja omista oikeuksistaan on pidettävä huolta. Koska kukaan muu ei tee sitä sinun puolesta.

Jos on kiltti ihminen, niin kuin minäkin suurimman osan elämästäni olen ollut, niin sitä osataan käyttää hyväksi. Kilteillä ihmisillä on yleensä sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka osaavat kertoa ihan lonkalta, mikä näille on parasta.

Mitä kannattaisi harrastaa, kenen kanssa olla tekemisissä ja niin edelleen.

Koko maailma menee kiltin ihmisen ympärillä ihan sekaisin, kun hän erehtyy sanomaan ei. Se on täysin käsittämätöntä ja todella loukkaavaa. Eikö se enää teekään niin kuin minä haluan, vaan sillä näyttää olevan oma tahto!

Minulla ei enää ole tämän asian kanssa suurempia ongelmia, mutta on kyllä kova halu puolustaa niitä, joilla ei ole mahdollisuus itse pitää puoliaan.

Esimerkiksi vanha Alzheimeria sairastava äitini on saanut puolelleen sellaisen joukon, että hänen oikeuksiaan ei pystytä missään suhteessa polkemaan.

Äidillä on seitsemän lasta ja seitsemän lastenlasta hoitamassa hänen asioitaan ja tarvittaessa puolustamassa häntä. Äidin tehtäväksi on jäänyt enää vain leikinlasku joka mutkassa. Hän itse sanoo, että onpa teille Herra helpon antanut, kun on enää vain yksi mummo hoidettavana.

Hänellä itsellään oli mies, lapset, vanhukset ja lehmät.

Alussa kirjoitin elämän hauraudesta. Se kannattaa pitää mielessä koko ajan.

Eräiltä saattohoidossa olevilta ihmisiltä kysyttiin, milloin he ovat olleet onnellisia elämässään.

Kukaan ei kertonut olleensa onnellinen silloin, kun teki loistavaa uraa ja tienasi paljon. Tai silloin, kun osti uuden auton.

Jokainen kohta kuoleva ihminen muistaa olleensa onnellinen silloin, kun häntä on rakastettu ja hän on saanut rakastaa.

Kaikki muu muuttuu toisarvoiseksi.