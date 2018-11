Terveystarkastus tutki liikuntapaikkojen puhtautta Pohjois-Karjalassa - tulokset pysäyttävän huonoja

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on tutkinut alueen liikuntapaikkojen tilojen ja välineiden puhtautta ja kuntoa.

Valvontaa tehtiin 16 liikuntatilalle, mikä on 25 prosenttia valvonta-alueen kohteista. Jokaisessa kohteessa näytteitä otettiin kymmenestä eri näytteenottopisteestä.

Tarkastuksilla havainnoitiin hygieenisuutta kokonaisuudessaan, kuten pintojen puhtautta , tilojen riittävyyttä, siivoussuunnitelmia ja tilojen kuntoa. Näytteet pyrittiin ottamaan korkeintaan kaksi tuntia siivouksen jälkeen.

Kohteista noin 70 prosentista löydettiin huomautettavaa tilojen kunnosta. Syynä oli esimerkiksi kuluneet pinnat, riittämättömät varastotilat tai kosteusvauriot.

Puku - ja pesuhuoneissa sekä liikuntasalien lattioissa puhtaustaso todettiin tyydyttäväksi, kun taas jumppamattojen ja kuntosalilaitteiden puhtaustaso oli huono. Kuntosalilaitteita ja jumppamattojen puhdistetaan harvemmin, joten niistä näytteitä ei aina onnistuttu ottamaan puhdistetulta pinnalta.

Ilmanvaihdon suhteen kokonaistilanne oli puolestaan hyvä.

Projektin lopputuloksena mainitaan muun muassa, että liikuntavälineiden kuntoon, säilytykseen ja puhdistettavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja että siivousmitoituksen on oltava riittävä ja niin että myös liikuntavälineiden puhdistus on sisällytettävä siivoussuunnitelmiin.