Joensuulainen Asko Miettinen valittiin MTK:n johtokuntaan

Joensuulainen Asko Miettinen, 52, on valittu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton johtokuntaan, MTK Pohjois-Karjala kertoo Facebook-sivuillaan.

Johtokuntaan valittiin kaksi uutta jäsentä. Miettistä esitti MTK:n johtokuntaan MTK Pohjois-Karjalan johtokunta.

Asko Miettinen pitää Suorannan tilaa Särkivaarassa. Miettisen pihattonavetassa on 36 lehmää ja nuorkarja. Tila toimii myös harjoittelutilana maatalousalan oppilaitoksille.



Miettinen on toiminyt myös tutkijana muun muassa Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa. Hän on ollut myös mukana kirjoittamassa IPCC:n toisen raportin Suomen maatalousosioita 1990-luvulla.



Luottamustoimina Miettisellä on muun muassa Joensuun kaupunginvaltuuston ja maakuntavaltuuston jäsenyydet sekä maakuntahallinnon tarkastuslautakunta.