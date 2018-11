Unelmat alkavat käydä toteen Tohmajärvellä - Kirkkorannasta tuli vuosien jälkeen uimakelpoinen

Kukapa uskoisi, että runsas vuosi sitten Tohmajärven kirkkorannassa etsittiin uimakelpoista kohtaa moottorisahojen ja viikatteiden avustuksella?

Kesällä 2017 osoiteltiin kirkkopihasta rantaan päin, että tuolla sitä silloin lapsena uitiin. Muistelijoita oli vaikea uskoa, sillä rantaviiva oli siirtynyt kauas järvelle päin, ruovikko kasvanut miehen korkuiseksi ja pajut ja puut sitäkin korkeammiksi.

Mutta kukaan ei kiellä unelmoimasta.

Täällä vielä joskus uidaan, päätettiin Puhdas Tohmajärvi ry:ssä. Kun oikein innostuttiin, niin ruvettiin puhumaan unelmien uimarannasta, jossa olisi muutakin kuin se nimenomainen uimakelpoinen kohta. Se olisi sellainen paikka, jossa lapsiperheiden olisi mukava käydä.

Huomattiin, että unelmointi tarttuu. Siihen yhtyi niin tavallinen kansa kuin herrasväkikin aina kunnanhallitusta ja kirkkoneuvostoa myöten.

Unelman toteuttaminen vaatii järeitä otteita ja rahaa. Ja luvat.

Ympäristölupaa odotellessa meni kesä, mutta onneksi talvesta ei vielä ole tietoakaan. Kun lupa tuli, päästiin urakoitsijoiden kanssa sopimaan ruoppauksista ja kunnalta vokottelemaan hiekkaa ja soraa.

Kunta heltyi sen verran, että 500 kuutiota hienoa hiekkaa saa sen montulta hakea ilmaiseksi, mutta sorasta on maksettava puolet taksan mukaisesta hinnasta.

Yhdistyksen omin rahoin ei tällaisia hankkeita toteutettaisi, mutta onneksi on Jetina ja Leader-rahaa käytettävissä. Puhe on noin sadantuhannen euron hankkeesta.

Patoa on säädelty sen verran, että vesi on hieman tavallista alempana. Sen ansioista on voitu ruopata pois kaikki se höttö, liete ja mädännyt korte, joka on vuosikymmenten aikana kovan pohjan päälle kertynyt.

Lietemassaa ei ole tarvinnut kuljettaa muualle, vaan sen saa läjittää rannan yläpuolelle kuivalle maalle. 4 000 kuution ruoppauksessa ja siirtelyssä työtä riittää.

Ensi kesänä, kun unelmien uimaranta on valmis, täällä uidaan, leikitään, retkeillään ja otetaan aurinkoa.