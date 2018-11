Joensuulaislähtöisen Sanna Vatasen toinen neulekirja on täynnä värejä

Kotimaisen villan puolesta puhuva tekstiilitaiteilija Sanna Vatanen on julkaissut toisen neulekirjansa.

Vatanen esittelee lokakuun alussa julkaistua kirjaansa Joensuun Suomalaisessa kirjakaupassa lauantaina 24. marraskuuta kello 13.

Tuoreessa BÄÄ! Neulo ja kirjo kuvioita -kirjassaan Vatanen haluaa tuoda esiin värejä. Ensimmäisessä kirjassa pääosassa olivat luonnonläheiset sävyt. Kirjassaan Vatanen lanseeraa uudenlaisen värityskirjonnan. Värityskirjonnalla voi värittää käsityötä samaan tapaan kuin värityskirjaa väritetään.

- Kirjonnalla voi luoda uusia kuvioita pohjakuvion pintaan. Se on samalla tavalla terapeuttista ja rentouttavaa kuin aikuisten värityskirjojen värittäminen, Joensuussa lapsena ja lukioikäisenä asunut Vatanen sanoo.

Vatasen tavoitteena on edistää suomenlampaanvillan käyttöä. Hän iloitsee siitä, että muutosta on jo tapahtunut: yhä useampi käsityöharrastaja on huomannut, että villa on laadukasta ja taipuu moneen.

Seuraavassa kirjaprojektissaan Vatanen tutkii karjalaisten neuleiden ja käsitöiden kuviomaailmaa ja päivittää sen tähän päivään.

- Karjalaisissa tekstiileissä on erittäin rikas kuviomaailma. 1700-luvun lapasissa saattaa olla ihan mielettömiä kuvioita, mutta lapasen muoto ei välttämättä palvele enää tänä päivänä, hän sanoo.

Vatasen äidin puolen suku on rajan takaa Karjalasta.

- Projekti on myös mielenkiintoinen matka juurilleni.

Vatanen sai projektiin vuoden työskentelyapurahan Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan säätiöltä.