Kirjailija Maiju Lassilaa juhlistetaan Tohmajärvellä

Tohmajärvellä järjestetään lauantaina 1.12. juhla kirjailija Maiju Lassilan eli Algot Untolan kunniaksi. Alun perin hän oli nimeltään Algoth Tietäväinen. Lassila syntyi Tohmajärven Peijonniemessä 150 vuotta sitten.

Juhla pidetään Tietäväisen koulun salissa kello 14 alkaen. Juhlassa piirretään kuvaa Maiju Lassilan elämästä musiikin, runojen ja draaman keinoin.

Juhlaa varten Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaista on koottu kamariorkesteri ja myös sooloesityksiä on luvassa. Tapahtumassa on myös muuta ohjelmaa ja siihen on vapaa pääsy.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kamariorkesterin sovituksista sekä orkesterin johtamisesta vastaa musiikkiopiston opettaja Ville Karjalainen.

Juhlan aikana kuullaan muun muassa kansansävelmä Karjalan kirkonkellot sekä sävellyksiä, joiden tekstit ovat Untolan käsialaa.

Juhlassa julkaistaan myös juhlavuoden merkkiteos Elämään heränneet, joka sisältää runoja kahdeksalta tohmajärveläiseltä runoilijalta.

Tapahtuman järjestävät Keski-Karjalan musiikkiopisto, Elämään heränneet runoilijat ry ja Tohmajärven kunta.