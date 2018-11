- Ilosaari on Joensuun kesäkeidas. Siihen on investoitu miljoonia, mutta talvikäyttö on jäänyt vähälle. Erinomaisena uimapaikkana se olisi hyödynnettävissä myös talvella, Wihonen kertoo.

Aloitteessa kaupunkia pyydetään selvittämään avantouintisaunan sijoitusmahdollisuus Ilosaareen.

- Kumppaneina voisivat toimia esimerkiksi Joensuun Jääkarhut ry, ja Kerubi voisi tarjota asiantuntemusta ja palveluita.