Eräkouluttaja Christof, 39, roikkuu Ison Myyn edustalla Joensuussa – ”Moni näyttänyt peukkua”

Moni ohikulkija on saattanut ihmetellä yläilmoissa olevaa miestä perjantaina Ison Myyn edustalla Joensuussa.

Mies on eräkouluttaja Christof "Huck" Middeke, 39. Aktivisti on viettänyt aikaa punaisella tasolla tuntikausia. Tasossa on kiinni STOP-merkki.

Englanninkielisen lehdistötiedotteensa perusteella Middeke muun muassa vastustaa Black Friday -ostospäivää ja korostaa ympäristöystävällisyyttä. Hän uskoo, että nykymenolla yhteiskunta voi suistua paniikkiin.

- Yhtenä päivänä istu alas, pysähdy, ole lakossa, Meddeke avaa täydenkuun ohjenuoraansa STOP-merkin avulla.

Ohikulkijat ovat ottaneet miehestä kuvia ja videota. Middeken mukaan moni ohikulkija on näyttänyt hänelle peukkua.

- En kuule tänään mitään, ja silmäni ovat enimmäkseen kiinni, Middeke huomauttaa tekstiviestissä englanniksi.

Kello 14.45:n aikoihin Middeke kertoi, ettei hän tiedä, miten pitkään hän tasolla on.

- Varmaankin vielä muutaman tunnin, ellei minua poisteta täältä. Toistaiseksi kukaan ei ole käskenyt minua pois.

Karjalaisen saamien tietojen mukaan kävelykadulle miehen alle on pantu turvanauhaa.

Eikö siellä ole kylmä?

- Opettelin hallittua tärinää muutama vuosi sitten. Kaikki kunnossa.

Kuva: Maria Korkatti