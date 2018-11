Joensuu-Helsinki-junan veturi piti vaihtaa - juna yli tunnin myöhässä

Intercity-juna Helsingistä, jonka aikataulun mukainen saapumisaika Joensuuhun on tänään perjantaina 17.47, on yli tunnin myöhässä.

VR:n nettisivujen mukaan IC 5:n veturi on mennyt rikki ja junaan on pitänyt vaihtaa toinen veturi ennen Kouvolaa. Kello 16:n aikaan juna on myöhässä noin 70 minuuttia.