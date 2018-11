Saitko kutsun Linnan juhliin? - vinkkaa meille itsesi tai kutsun saanut tuttavasi

Presidentinlinnassa juhlitaan Suomen itsenäisyyttää 6. joulukuuta. Myös liuta pohjoiskarjalaisia on jälleen kutsuttu parketeille.

Karjalaisen toimittaja ja kuvaaja osallistuvat itsenäisyyspäivän vastaanotolle Helsingissä ja haastattelevat paikan päällä pohjoiskarjalaisia vieraita.

Jos tiedät jonkun Linnan juhliin kutsun saaneen pohjoiskarjalaisen tai sait kutsun itse, voit kertoa meille asiasta alla olevalla lomakkeella. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Whatsapp-viestiä numeroon 050 3500 245.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna yhteinen ympäristömme. Jenni Haukion puvun raaka-aine on teeman mukaisesti koivusta tehty liukosellu, joka on peräisin Stora Enson Uimaharjun-tehtaalta.

Presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio kutsuvat juhlavastaanotolle niin pieniä kuin suuria ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia.