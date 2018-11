Kaupunki: Toriparkin sunnuntainen ruuhka yksittäinen poikkeustilanne - "Ratkaisevaa on arjen toimivuus"

- Jos yksi kokonainen toriparkki tyhjenee käytännössä kerralla, odotusaika on pitkä, toteaa kaupungininsinööri Ari Varonen.

Vielä kun samanaikaisesti kaikki muutkin parkkitalot ja parkkipaikat kaupungin alueella alkoivat purkautua, oli ruuhka Rantakadulla valmis.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Tilanne on todella harvinainen, että kaikki lähtevät liikkeelle juuri samaan aikaan. Yleensä parkkeeraaminen ja purkautuminen tapahtuu väljemmin.

Yllätyksenä ruuhkaa ei voida pitää. Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen totesi jo toriparkin avajaisten aikaan, että toisen ulosajon rakentamisesta luopuminen voi aiheuttaa tukoksia erikoistapauksissa.

- Testasimme simulaattoreilla, että yksi sisäänkäynti riittää normaalitilanteessa. Poikkeuksellisina ruuhka-aikoina, kuten joulun avauksessa tai muuten, voi tulla tilapäisiä tukoksia, Vartiainen totesi lokakuun alussa.

Samaa Vartiainen sanoo edelleen.

- Yksittäinen suurtapahtuma on aina poikkeus. Toistaiseksi on syytä vain seurata tilannetta. Ratkaisevaa on arjen toimivuus ja toimivuus useammin toistuvissa huipputilanteissa.

Tällaisia voivat olla vaikka viikoittain toistuvat ruuhkahetket.

Varonen lupaa jo parannuksia tilanteeseen. Rantakadun ja Koskikadun risteyksen valoja säädetään joulukuun alussa reagoimaan nykyistä paremmin jonoihin.

- Uusi ohjelma ottaa ruuhkahuiput haltuun. Kun ohjelma huomaa jatkuvan jonon, lisää se vihreää siihen suuntaan.

Varonen kuitenkin muistuttaa, että jos ruuhkia tulee joka suunnasta samaan aikaan, kuten nyt sunnuntaina, eivät liikennevalot ratkaise ongelmaa.

- Mutta harvassa ovat ne tilanteet, että toriparkki ja koko kaupunki tyhjenee samaan aikaan.

Lisää aiheesta:

"Tori on rakennettu teitä varten" - Tuhannet ihmiset täyttivät torialueen joulunavauksessa (tilaajille)

Joensuun joulunavauksessa yleisöryntäys - Juhlapäivän aikana torilla vieraili järjestäjien mukaan 10 000 ihmistä

Joensuun toriparkista jonotettiin sunnuntaina lähes tunti ulos - "Tämä ei toimi"