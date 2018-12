Ilomantsin kirkonkylällä ollut katkos vedenjakelussa on ohi, kunta tiedottaa.

Tiedotteessa kerrotaan, että kirkonkylällä vesiputkessa ollut vuoto on tukittu, ja meneillään on kuopan täyttövaihe. Vedenjakelu on palautunut normaaliksi.

Häiriöt vedenjakelussa huomattiin joulupäivänä, ja korjaustyöt aloitettiin torstaina. Alun perin katkoksen piti kestää kello 18:aan asti.

