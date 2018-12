Kiihtelysvaaran kirkkokeräys käynnistyy vuoden alussa - "Pienistä puroista kertyy suuri virta"

Itä-Suomen poliisilaitos on myöntänyt Kiihtelysvaara-Seuralle rahankeräysluvan.

Varainhankinta uuden kirkon rakentamisen ja tarpeiston hankinnan kustannuksiin käynnistyy vuoden alussa, Kiihtelysvaara-Seuran nimeämä yhteyshenkilö Matti Väistö kertoo tiedotteessa.

Kiihtelysvaaran kirkko paloi tuhotyön seurauksena syyskuun lopulla. Joensuun seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto teki uuden kirkon rakentamista koskevan päätöksen joulukuun alussa. Tämän jälkeen rahankeräyslupahakemus toimitettiin poliisille, tiedotteessa kerrotaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Rahankeräysluvan käsittely eteni ripeästi poliisin lupapalveluissa, Väistö toteaa.

Alkuvaiheessa keräyslupa on voimassa vuoden. Keräykselle on mahdollista hakea jatkoa.

Tiedotteen mukaan rahankeräystä voidaan suorittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Keräysvetoomus tulee kohdistaa tällä alueella asuviin henkilöihin sekä alueen yrityksiin ja yhteisöihin.

Varojen hankintaa koordinoi keräystoimikunta, joka valmistelee keräyksen aloittamista. Kiihtelysvaara-Seuran nimeäminä keräystoimikuntaan kuuluvat Anja Turunen ja Väistö.

Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto on nimennyt keräystoimikuntaan Reetta Turusen ja Jukka Erkkilän.

Keräys käynnistyy lipas- ja listakeräyksenä vuoden alussa. Väistö korostaa, että kaikki lahjoitukset ovat yhtä lailla arvokkaita.

- Pienistä puroista kertyy lopulta suuri virta. Keräyksen ja lahjoitusten tavoite on 10 prosenttia uuden kirkkohankkeen kustannuksista.

- Keräystoiminnan käynnistyttyä henkilölahjoittajien ohella toivomme lahjoittajiksi myös yrityksiä ja yhteisöjä. Keräystä varten Kiihtelysvaara-Seura on avannut erillisen keräystilin, tilin numero on FI86 5047 0720 0560 88. Valmisteilla on myös esite ja verkkosivut tarvittavine tietoineen, tiedotteessa ilmoitetaan.