Keskustapiirin toiminnanjohtaja Antti Varis: "Meidän on pakko olla etukenossa, jos meinataan pärjätä"

Merkkipäivä: Keskustapiirin toiminnanjohtaja Antti Varis tukisi demokratiaa uudistamalla vaalilainsäädäntöä.

Keskustan piiritoimistossa kolme samanlaista pöytää on liitetty yhteen isoksi kokouspöydäksi, jonka takana on toimistopöytä. Irtotavaraa kuten paperinippuja on esillä varsin vähän. Toimiston yleisilme on siisti ja pelkistetty - olkoonkin - että naulakon alla on trukkilava ja toimistopöydän alla on pahvilaatikoita.