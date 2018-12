Trafi yllättyi: Suomeen yli 3 000 uutta taksilupaa, joista suurin osa kasvukeskuksiin

Liikenne: Palvelut ovat heikentyneet haja-asutusalueilla. Eniten uusia taksiyrittäjiä on Uudellamaalla ja Lapissa.

Uusi taksilaki on tuonut runsain mitoin uusia taksilupa maahan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt uusia lupia yhteensä yli 3 200. Määrä on suuri, sillä ennen heinäkuun uudistusta lupia oli voimassa noin 9 500.