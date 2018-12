Lasten ilotulitus käynnisti Joensuussa uudenvuoden vieton

Tämän vuoden teemana ilotulituksessa oli Dinojen valtakunta. Arto, 43, ja Tiina Nesterinen, 36, olivat paikalla lastensa Viljan, 17, Elijaksen, 8, Artturin, 7, ja Vilman, 5, kanssa.

- Yritimme etsiä taivaalta dinosauruksia, mutta emme aivan hahmottaneet niitä sieltä, he naurahtavat.

Vuosi 2018 meni perheen mielestä nopeasti. Vuodelle 2019 heillä oli erilaisia toiveita. Tiina ja Elijas toivovat lisää ekologisuutta. Artturin toiveissa oli, että ensi vuonna ilotulitukset olisivat vielä hienommat.

- Minä toivon lisää vauvoja! Vilma lisäsi.

Lasten ilotulituksista perhe suuntasi makkaranpaistoon, josta he uskoivat tulevan heidän uusi perinteensä.

Arto ja Tiina Nesterinen katsoivat ilotulituksia lastensa Artturin (vas.), Elijaksen, Viljan ja Vilman kanssa.

Uuttavuotta juhlistettiin myös muun muassa Koivuniemessä ja Botanian kasvitieteellisessä puutarhassa. Koivuniemessä oli Hukanhaudan asukasyhdistyksen perinteinen uudenvuodenvastaanotto kello 19 - 20. Botaniassa uuttavuotta juhlitaan kello 23 asti. Esiintymässä on Two Cats on the Block -duo ja nähtävillä on myös valotaidetta.

